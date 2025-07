Milano ondata di maltempo | una donna muore colpita da un albero

Milano e dintorni sono stati travolti da un'improvvisa e violenta ondata di maltempo che ha causato paura e distruzione. Purtroppo, una donna ha perso la vita dopo che un albero si è abbattuto sulla sua cascina a Robecchetto con Induno. Le squadre dei vigili del fuoco sono mobilitate in numerosi interventi per fronteggiare questa emergenza. La città si prepara ad affrontare le conseguenze di un evento meteorologico eccezionale, ma la tragedia ci ricorda quanto sia importante la sicurezza.

(Adnkronos) – Una donna è morta in seguito alla caduta di un albero in una cascina di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, nella giornata di oggi domenica 6 luglio caratterizzata dalla violenta ondata di maltempo. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in "numerosi interventi, dopo la violenta ondata di maltempo che si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com