Maltempo | cade albero nel milanese un morto

Le violente intemperie che hanno colpito il Milanese si sono trasformate in una tragedia: un albero caduto ha causato la morte di una donna e ferito altre due persone durante una passeggiata. Un evento drammatico che sottolinea l'imprevedibilità del maltempo e le sue conseguenze. La comunità si stringe intorno alle vittime, mentre le autorità esaminano le cause di questa dolorosa perdita.

Roma, 6 lug. (LaPresse)- Una donna è morta a causa del maltempo a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe stata travolta da un albero nei pressi di una cascina. La donna, residente a San Vittore Olona, stava rientrando da una camminata in compagnia di altre due persone (un uomo e una donna), che sono rimaste ferite e sono in codice giallo. La donna ferita è stata trasferita in elicottero al Sant’Anna di Como, l’uomo all’ospedale di Legnano. In queste ore sono numerosi gli interventi che i vigili del fuoco del Comando di Milano stanno effettuando dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta da meno di un’ora su Milano e provincia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo: cade albero nel milanese, un morto

