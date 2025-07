Spese militari emendamento prevede commissione speciale

Nel panorama della sicurezza nazionale, l’emendamento sulla commissione speciale segna un passo deciso verso una difesa più efficace e tempestiva. Nei prossimi giorni, il Ministero della Difesa si appresta a presentare un provvedimento strategico, probabilmente nell’ambito del DL infrastrutture, volto ad accelerare l’acquisto di equipaggiamenti essenziali. Questa iniziativa potrebbe rivoluzionare i processi di approvvigionamento, garantendo all’Italia capacità di risposta rapida e adeguata alle nuove sfide globali, contribuendo così a rafforzare la nostra sovranità.

Nei prossimi giorni il ministero della Difesa presenterà un emendamento, probabilmente al dl infrastrutture, con il quale velocizzare gli acquisti di materiale ed equipaggiamento necessari per far fronte alle carenze di capacità difensive dell'Italia attraverso l'approvvigionamento urgente di armi, munizioni e materiale bellico nuovo o aggiuntivo. I contratti relativi avrebbero una sorta di "corsia preferenziale", bypassando il controllo della Corte dei Conti, bilanciando però la deroga con la creazione di una commissione speciale della Corte che sarà composta da un magistrato del Consiglio di Stato, da un avvocato dello Stato, da un rappresentante per ciascuna forza armata e da un rappresentante della Direzione nazionale degli armamenti.

