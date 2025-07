Stefano Cobolli | L’erba aiuta Flavio ora deve mantenere la fame L’allenamento con Sinner…

Flavio Cobolli si prepara con determinazione per affrontare Marin Cilic a Wimbledon, puntando a scrivere un’altra pagina di successo. Sotto la guida del suo allenatore e papà Stefano, il giovane talento sta crescendo in tutte le sfaccettature, dall’aspetto fisico alla strategia. Ora, l’obiettivo è mantenere la fame di vittoria e mettere in campo tutta la sua energia per superare questa sfida cruciale. Il sogno continua: conquistare l’erba londinese e lasciare il segno nel torneo più prestigioso.

Flavio Cobolli si sta preparando per affrontare il croato Marin Cilic agli ottavi di finale di Wimbledon: il sogno è di battere nuovamente il già Campione Slam, come aveva fatto al primo turno del Roland Garros, per proiettarsi verso i quarti sull’erba londinese. Il suo allenatore e papà Stefano ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Supertennis: “ Sta migliorando un po’ in tutte le parti, nel senso che fisicamente sta molto bene, è vero, ha lavorato tanto, quindi anche grazie ai preparatori che lo seguono bisogna fargli complimenti, perché Giulio Rubini e Francesco Cerrai stanno facendo un ottimo lavoro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stefano Cobolli: “L’erba aiuta Flavio, ora deve mantenere la fame. L’allenamento con Sinner…”

Le parole di Stefano Cobolli sulla vittoria di Flavio contro Pinnington Jones e sulla sfida di terzo turno con Mensik

