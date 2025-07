Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo il rientro dall’Isola dei Famosi

reazioni, e Mario Adinolfi ne ha avuto un assaggio. Dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi, l’ex deputato si è trovato a confrontarsi con un imprevisto che ha richiesto alcune ore in ospedale. Tuttavia, le sue parole trasmettono serenità e gratitudine, dimostrando come anche gli imprevisti possano essere affrontati con coraggio e sorriso. La sua vicenda ci ricorda quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e prendersi cura di sé, sempre.

Un grande spavento ma nulla di grave per Mario Adinolfi, ricoverato in ospedale dopo il rientro dall'Isola dei Famosi. "Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento", ha scritto l'ex deputato Pd sul suo profilo Instagram. "Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare", ha aggiunto nel post. Nel reality di Canale 5 Adinolfi, 54 anni, si è classificato al secondo posto, alle spalle della vincitrice Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo il rientro dall’Isola dei Famosi

