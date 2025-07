Calhanoglu nessun contatto tra i club! Situazione ferma

La situazione di Hakan Calhanoglu rimane in stand-by, senza segnali di movimento tra Inter e Galatasaray. Il centrocampista turco, desideroso di un ritorno in patria, attende sviluppi che ancora non si materializzano. Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, conferma: nessun contatto tra le società . La sua futura destinazione resta incerta, ma l’interesse del Galatasaray potrebbe riaccendersi presto, portando nuovi scenari nel mondo del calcio: restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo vicino al mondo Inter, direttamente da X ha dato un aggiornamento importante su Hakan Calhanoglu. ZERO CONTATTI – Il futuro di Hakan Calhanoglu è in bilico. Il centrocampista turco, ormai da tempo, pare sia finito nel mirino del Galatasaray. Calhanoglu dal canto suo, avrebbe aperto a un ritorno a Istanbul, in patria. Fabrizio Biasin ha spiegato che non ci sono stati contatti tra i due club. Queste le sue parole: «Al momento non risultano contatti Inter-Galatasaray per Calhanoglu, nĂ© il giocatore ha mai chiesto di andar via dall’Inter. Questo non significa che non possa accadere, ma ad oggi non c’è nulla». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, nessun contatto tra i club! Situazione ferma

