FC 25 Ronald Araújo SBC Mutaforma

Sei pronto a mettere alla prova le tue abilità con le nuove SBC di EA Sports FC 25? Questa sfida, dedicata a Ronald Araújo, offre l’opportunità di ottenere un fantastico premio e dimostrare il tuo talento nel costruire la squadra perfetta. Con 4 sfide da superare e premi esclusivi, non perdere questa occasione unica: preparati a conquistare il campo e completare la sfida prima della scadenza del 13 luglio!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Ronald Araújo uscita in data 6 luglio 2025. SBC Ronald Araújo. Numero sfide: 4. Premio: 1x Ronald Araújo Non scambiab.. Scadenza: 13 luglio. Ronald Araújo. Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Barcellona: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 87. LALIGA. Premio: 1x Electrum Players Pack LALIGA: min 1 giocatore. Valutazione squadra: min 88. ROSA 89. Premio: 1x Premium Electrum Players Pack Valutazione squadra: min 89 ROSA 90.