Juventus McKennie in bilico | rinnovo in stand-by addio più vicino?

La Juventus si prepara a un finale di mercato ricco di tensione e sorprese, con il futuro di Weston McKennie al centro delle attenzioni. Il centrocampista americano, in scadenza a giugno, potrebbe lasciare Torino in questa sessione di calciomercato, mentre la società e il giocatore valutano le prossime mosse. Rinnovare o meno: il destino di McKennie si decide ora, tra dubbi e possibilità che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Nel corso della sessione di calciomercato potrebbero esserci diversi colpi di scena: la Juventus sta ancora valutando il da farsi su alcune pedine ancora presenti in squadra, come nel caso di Dusan Vlahovic e non solo. Uno dei punti interrogativi da risolvere sarebbe quello riguardante il futuro di Weston McKennie, centrocampista americano che andr√† in scadenza di contratto con la Vecchia Signora il prossimo giugno. Il calciatore ha rinnovato il suo contratto di un anno la scorsa estate, facendo passare la scadenza dal 2025 al 2026, adesso per√≤ i contatti per il prossimo rinnovo sembrerebbero in stand-by. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, come sta McKennie. Le ultime su Gatti e Koopmeiners - Buone notizie per la Juventus sul fronte Weston McKennie, che sembra esser fuori pericolo dopo l'infortunio contro l'Udinese.

