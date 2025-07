Il gioco più votato su steam del 2025 è un successo inaspettato di un sviluppatore indipendente

Nel 2025, il panorama videoludico sorprende ancora una volta: il titolo più votato su Steam non è un blockbuster tripla-A, ma Schedule I, un innovativo simulatore di traffico di droga creato da uno sviluppatore indipendente. Questo gioco ha conquistato i giocatori grazie a un gameplay coinvolgente che permette di costruire e gestire il proprio impero illegale, offrendo strumenti come macchinari di produzione e strategie di distribuzione. Un successo che dimostra come la creatività indipendente possa rivoluzionare il settore e sfidare le grandi produzioni.

Il panorama videoludico del 2025 si distingue per un fenomeno inaspettato: il titolo con la valutazione più alta su Steam non appartiene a una produzione tripla-A, ma è Schedule I, un simulatore di traffico di droga sviluppato da un singolo creatore. Questo gioco ha saputo catturare l'attenzione degli utenti grazie a un gameplay che permette di costruire e gestire il proprio impero illegale, offrendo strumenti come macchinari di produzione, assistenti assoldabili e una cittadina ricettiva. La libertà offertagli nel decidere cosa produrre e come commercializzarlo genera un'esperienza imprevedibile, all'insegna del caos e della comicità.

