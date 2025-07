Nuovo Obiettivo Live – Campionato Sprint UEFA Women’s EURO I

Preparati a vivere l’emozione degli Europei femminili come mai prima d’ora in EA SPORTS FC 25! La modalità Amichevoli Ultimate Team Live si arricchisce di un nuovo obiettivo: il Campionato Sprint UEFA Women’s EURO I, che ti sfida in una serie di tappe giornaliere e obiettivi più ampi. Completa le sfide, ottieni premi esclusivi e dimostra di essere il vero campione. Il conto alla rovescia è iniziato—il torneo ti aspetta!

EA SPORTS FC 25 celebra gli Europei femminili con una serie di sfide giornaliere e generali nella modalità Amichevoli Ultimate Team Live: Campionato sprint UEFA Women's EURO I. Completando le varie tappe si ottengono pacchetti e oggetti per le Evoluzioni. Ogni 24 ore vengono sbloccati nuovi obiettivi giornalieri, mentre una sezione generale raccoglie sfide più ampie collegate a tutte e cinque le tappe dell'evento. Tempo a disposizione per gli obiettivi giornalieri: meno di 24 ore Tempo a disposizione per gli obiettivi generali: 5 giorni Tutti i premi sono non scambiabili Obiettivi del Giorno 1 Gioca 2 partite Gioca 2 partite in Campionato sprint UEFA Women's EURO I.

