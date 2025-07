LIVE Alcaraz-Rublev Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

Esplora il duello epico tra Alcaraz e Rublev a Wimbledon 2025, un incontro carico di tensione e talento che cattura il cuore degli appassionati. I due protagonisti si sfidano in diretta, promettendo spettacolo e emozioni intense. Chi si contenderà il titolo? Resta aggiornato e scopri i dettagli di questa sfida imperdibile, perché ogni punto potrebbe fare la differenza nel destino del torneo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 Precedenti 2-1 in favore del campione del Roland Garros. 18:56 Quest’oggi c’è ragione di credere che il tennis mono-corde e da fondocampo come quello del russo, ex campione di Montecarlo e quarto finalista a Wimbledon nel 2023, non possa dare più di tanto fastidio ad Alcaraz. Giocatori in campo! 18:49 Primo incrocio con un giocatore all’interno delle teste di serie a Wimbledon quest’anno per il campione in carica, che ha dovuto lottare per venire fuori dal match contro Fognini e che ha lasciato per strada anche un set contro Struff. L’iberico è noto entrare nel torneo concedendo parziali comunque. 🔗 Leggi su Oasport.it