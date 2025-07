Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | van der Poel da fuoriclasse Pogacar e Vingegaard già al top

La seconda tappa del Tour de France 2025 ha regalato emozioni e spettacolo, confermando van der Poel come il vero re di giornata con un voto 10. Pogacar e Vingegaard si sono dimostrati ancora una volta tra i top, pronti a sfidarsi nelle prossime tappe. La corsa è appena iniziata e l’adrenalina è alle stelle: chi succederà al leader dopo questa brillante prova? La gara promette grandi sorprese e battaglie appassionanti.

PAGELLE SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Mathieu van der Poel, voto 10: era una classica negli ultimi 50 chilometri e lui nelle corse di un giorno è il miglior interprete al mondo. Lo dimostra sul finale, dominando lo sprint ristretto pur partendo dalla testa. Pogacar ci prova, ma non riesce a rispondere. Tappa (solo la seconda alla Grande Boucle) e maglia gialla per il fuoriclasse dell’Alpecin-Deceuninck. Tadej Pogacar, voto 7: oggi voleva la vittoria, si è visto dal modo in cui hanno lavorato i suoi compagni Narvaez ed Almeida. Gli è mancato qualcosa nello sprint per battere nel testa a testa van der Poel. 🔗 Leggi su Oasport.it