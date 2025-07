Inzaghi | Finale col Liverpool la partita della vita per me e i milanisti

Filippo Inzaghi, leggenda del Milan e icona dei tifosi rossoneri, rivela in esclusiva a "Torretta Café" come la finale contro il Liverpool rappresenti la partita della vita. Le sue emozioni e ricordi più intensi si intrecciano con i momenti di gloria vissuti sul campo, rivelando cosa significhi indossare la maglia del Diavolo. Un viaggio tra passione, vittorie e sfide che ha segnato la sua carriera e il cuore dei tifosi milanisti, un racconto da non perdere.

Filippo Inzaghi, ex Milan, ha parlato a "Torretta Café", talk show prodotto interamente dal Palermo, della sua carriera rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inzaghi: “Finale col Liverpool, la partita della vita per me e i milanisti”

