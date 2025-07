Canoa velocità ori a raffica per l’Italia agli Europei J U23! Olympia Della Giustina scatenata

Gli Europei J/U23 di canoa velocità si sono conclusi in grande stile a Pitesti, Romania, con l’Italia protagonista assoluta. Le ultime finali hanno regalato emozioni e medaglie, consolidando il nostro Paese tra le eccellenze europee in questa disciplina. La giustina scatenata e la determinazione degli atleti italiani hanno scritto pagine di successo: un risultato che rende orgogliosa l’Italia e anticipa nuove imprese future.

Si chiudono gli Europei JU23 di canoa velocità andati in scena a Pitesti, in Romania: nell’ultima giornata, dedicata alle finali sulle distanze di 500 e 200 metri, arrivano altre 10 medaglie per l’Italia, che chiude con 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi, per un totale di 11 podi, al 4° posto nel medagliere generale. Nella categoria Junior l’Itaia chiude 3a con 2 ori, 1 argento ed 1 bronzo, mentre tra gli Under 23 è 4a con 2 ori, 1 argento e 4 bronzi. Nel C1 500 Under 23 femminile la medaglia d’oro va ad Olympia Della Giustina, che domina con il tempo di 2:08.879, andando a precedere la magiara Dora Horanyi, seconda in 2:10. 🔗 Leggi su Oasport.it