Isola dei Famosi Loredana Cannata ricovera d’urgenza | cosa è successo

Dopo l’esperienza emozionante all’Isola dei Famosi, Loredana Cannata si trova ora ad affrontare una sfida inaspettata: un ricovero d’urgenza in cardiologia. Ritornata dall’Honduras con problemi respiratori, la showgirl ha dimostrato grande coraggio e determinazione. La sua storia ci ricorda quanto sia importante prendersi cura della salute, anche tra le prove più dure. E ora, scopriamo insieme come sta e cosa le riserva il futuro.

Al ritorno dall’esperienza in Honduras, Loredana Cannata ha dovuto affrontare un ricovero imprevisto in cardiologia, dopo aver accusato problemi a respirare appena rientrata in Italia. “Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama ‘fame d’aria’, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare. Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia, sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami, dopo i tanti fatti anche sabato, che riguardano il cuore e le coronarie” Una volta ricoverata, ha commentato con ironia la nuova “isola” che l’ha accolta: “Per ironia della sorte, sono su un’altra isola, l’isola Tiberina, nell’ospedale che ora si chiama Gemelli Isola, mi hanno dato un sacco in cui tenere le mie cose e a pranzo stava per arrivare riso in bianco lo hanno poi cambiato in pasta all’olio” Il ricovero sembra essere legato a un momento di massima tensione vissuto durante la prova di apnea all’Isola dei famosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: loredana - cannata - ricovera - isola

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

«Cristina Plevani è leggermente avanti nei pronostici, ma il vincitore Isola 2025 potrebbe arrivare a sorpresa: tra televoto e colpi di scena, la finale si preannuncia più incerta che mai. » Mancano poche ore alla finale de L’Isola dei Famosi 2025 e, a giudicare d Vai su Facebook

Loredana Cannata ricoverata in cardiologia dopo l'Isola: L'incidente sott'acqua ha avuto conseguenze; Isola dei Famosi, malore per Loredana Cannata che viene ricoverata in ospedale: Conseguenze fisiche e psicologiche; Loredana Cannata: 'All'Isola ho rischiato di morire' - L'attrice ragusana ricoverata in ospedale -.

Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’Isola: “Conseguenze fisiche e psicologiche” - Tre ore dopo rispetto al rientro dall'Honduras, il ricovero per Loredana Cannata. Segnala msn.com

Loredana Cannata ricoverata per un malore dopo l’Isola dei Famosi: come sta?/ “Provata fisicamente…” - Come sta Loredana Cannata: l’attrice ricoverata per un malore improvviso 3 ore dopo il rientro in Italia post Isola dei Famosi 2025. ilsussidiario.net scrive