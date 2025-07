F1 Ferrari esce anche da Silverstone con le ossa rotte | Hamilton non basta Leclerc anonimo e rassegnato

Il weekend di Silverstone si trasforma in un incubo per la Ferrari, che esce dal circuito con le ossa rotte. Le condizioni meteorologiche imprevedibili e una strategia discutibile hanno compromesso le ambizioni dei tifosi, lasciando il team senza podio e con molte domande sul futuro. Hamilton conquista un quarto posto sorprendente, mentre Leclerc si mostra anonimo e rassegnato. È un capitolo difficile, ma l'Italia spera in una rinascita.

Va in archivio con un bilancio indubbiamente negativo il weekend di Silverstone per la Ferrari, rimasta fuori dal podio del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 senza riuscire a fare la differenza in condizioni meteo variabili. Lewis Hamilton è arrivato quarto a Silverstone dietro alle McLaren e anche alla Sauber di Nico Hulkenberg, rimandando ulteriormente l'appuntamento con la prima top3 della sua avventura in "rosso". Domenica da incubo invece per Charles Leclerc, in grande difficoltà sul bagnato al volante di una SF-25 troppo difficile da governare e affossato dal suo azzardo iniziale di partire dalla pit-lane passando dalle gomme intermedie alle slick.

