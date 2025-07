Regionali Conte | No dei progressisti ai Cinque Stelle in Campania? Un suicidio

“In Campania noi siamo una forza molto presente che è in costante dialogo con i cittadini. Forze progressiste che dicono no ai Cinque Stelle? Sarebbe un suicidio, non avrebbe nessun senso. Quindi lavoriamo per un progetto serio e concreto per la Campania. Noi ci siamo e saremo molto responsabili. Quello della candidatura è l’ultimo passaggio rispetto a un programma, viene prima il programma e poi si individua il candidato migliore”. Lo ha detto, a proposito delle elezioni regionali, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine della sua partecipazione al Forum in Masseria di Manduria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

