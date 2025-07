Tour de France 2025 Van der Poel vince la seconda tappa | è la nuova maglia gialla

L’emozione è alle stelle al Tour de France 2025! Mathieu Van der Poel conquista la seconda tappa, una frazione di 209 km tra Lauwin-Planque e Boulogne-sur-Mer, e si prende la tanto ambita maglia gialla. Con uno sprint mozzafiato che ha visto sfidarsi Pogacar e Vingegaard, il campione olandese dimostra ancora una volta di essere un vero fuoriclasse. La gara si infiamma: il duello per la leadership è appena iniziato!

Mathieu Van der Poel ha vinto la seconda tappa del Tour de France, la frazione mossa di 209 km da Lauwin-Planque a Boulogne-sur-mer, battendo in uno sprint ristretto Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) e Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike). Grazie a questo successo il corridore olandese conquista la maglia gialla a scapito del compagno di squadra Jasper Philipsen.?? @mathieuvdpoel wins in Boulogne-sur-Mer!?? @mathieuvdpoel remporte la 2ème étape! #TDF2025 l @Continentalfr pic.twitter.comkK7tHeO005 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2025 Tour de France, la nuova classifica generale. La frazione odierna, caratterizzata nella parte finale da una serie di cotes brevi ma ripide, sconvolge la classifica generale: Van der Poel precede ora Pogacar di 4 secondi e Vingegaard di sei secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tour de France 2025, Van der Poel vince la seconda tappa: è la nuova maglia gialla

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Tour de France, Van der Poel vince la seconda tappa e va in maglia gialla #tourdefrance

TOUR DE FRANCE 2025 TAPPA 2 Il profilo della seconda tappa del Tour è piuttosto interessante: prima parte quasi interamente piatta, poi un finale nervoso caratterizzato da brevi strappi con pendenze impegnative, inoltre l'ultimo chilometro tira leggermente

