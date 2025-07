LIVE Alcaraz-Rublev 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizio autorevole del russo

Preparati a vivere un emozionante match di Wimbledon 2025 tra Alcaraz e Rublev, con il russo che parte forte in avvio. Segui la diretta in tempo reale e non perdere neanche un punto di questa sfida mozzafiato, dove i precedenti favoriscono già Rublev. Resta aggiornato sugli sviluppi di uno dei match più attesi dell’anno: il tennis di alta classe sta per entrare nel vivo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0-1 A zero Rublev! 40-0 Prima vincente. 30-0 Non risponde di rovescio sulla seconda Alcaraz. 15-0 Subito servizio e botta vincente di dritto! Andrey Rublev al servizio. 19:05 Palleggio cominciato! 4? e si parte! 19:00 Precedenti 2-1 in favore del campione del Roland Garros. 18:56 Quest'oggi c'è ragione di credere che il tennis mono-corde e da fondocampo come quello del russo, ex campione di Montecarlo e quarto finalista a Wimbledon nel 2023, non possa dare più di tanto fastidio ad Alcaraz. Giocatori in campo! 18:49 Primo incrocio con un giocatore all'interno delle teste di serie a Wimbledon quest'anno per il campione in carica, che ha dovuto lottare per venire fuori dal match contro Fognini e che ha lasciato per strada anche un set contro Struff.