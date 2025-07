Croazia in decine di migliaia al concerto del cantante filo-nazista Thompson

Decine di migliaia di persone si sono radunate a Zagabria per il concerto di Marko Perkovic, alias Thompson, figura controversa nota per le sue posizioni di destra e le simpatie verso il regime filo-nazista della Seconda guerra mondiale. Un evento che ha scosso l’opinione pubblica internazionale e sollevato domande sulla memoria storica e i valori europei. Ma cosa significa questa esibizione per la fragile pace regionale?

A Zagabria in Croazia decine di migliaia di persone hanno partecipato a un concerto di Marko Perkovic (in arte Thompson, come una mitragliatrice statunitense), un cantante di destra noto per la sua presunta simpatia verso il regime fantoccio croato filo-nazista della Seconda guerra mondiale. Salendo sul palco, Perkovi? ha detto alla folla: “Con questo concerto mostreremo la nostra unità ”. Ha poi esortato il resto dell’Europa a “ritornare alle proprie tradizioni e radici cristiane”. Perkovi? è stato bandito da alcune cittĂ europee a causa delle frequenti manifestazioni filo-naziste nei suoi concerti, ma resta estremamente popolare in Croazia, dove partecipa regolarmente a raduni e eventi sportivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Croazia, in decine di migliaia al concerto del cantante filo-nazista Thompson

In questa notizia si parla di: concerto - croazia - decine - migliaia

#SanDonà – Torneo di bocce e concerto per ricordare Claudio Donè Un anno fa moriva Claudio Donè, storico titolare della ditta Se.Fi Ambiente, ma anche figura molto conosciuta nella frazione di Chiesanuova. E proprio la località lo ricorderà domani, domeni Vai su Facebook

Croazia, in decine di migliaia al concerto del cantante filo-nazista Thompson; A Zagabria 450 mila al concerto del cantante idolo nazionalista; Zagabria, folla oceanica al concerto del rocker idolo della destra nazionalista: 123 arresti.

Croazia, in decine di migliaia al concerto del cantante filo-nazista Thompson - A Zagabria in Croazia decine di migliaia di persone hanno partecipato a un concerto di Marko Perkovic (in arte Thompson, come una mitragliatrice ... Secondo lapresse.it

Croazia A Zagabria 450 mila al concerto del cantante idolo nazionalista - Circa 450 mila ieri sera erano stimati all'ippodromo di Zagabria gli spettatori al concerto di Marko Perkovic Thompson, cantante folk- Lo riporta bluewin.ch