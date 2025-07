Carlo cordiale solo per mestiere e Camilla che ha cambiato totalmente il protocollo | Varvello racconta l’incontro con i Reali britannici – Il video

Nel cuore pulsante della Val d’Orcia, si svolge La Posta Letteraria, un festival che unisce cultura e storie di grande rilievo. Tra gli ospiti, Marco Varvello, corrispondente Rai, svela i retroscena dell’incontro con i reali britannici e il cambiamento nel protocollo di Camilla. Un’occasione imperdibile per scoprire il vero volto di figure spesso fraintese e le emozioni di un evento ricco di fascino e rivelazioni sorprendenti.

Re Carlo? «È cordialissimo ma lo fa per mestiere». Mentre la regina Camilla «è stata dipinta in passato come la strega cattiva ma la verità è che non ha rovinato un bel niente». C’è anche Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, tra gli ospiti de La Posta Letteraria, il festival che si svolge in questi giorni a Radicofani, nel cuore della Val d’Orcia. Il giornalista, intervistato da Maria Concetta Mattei, ha presentato il suo ultimo libro – Londra, i luoghi del potere (Solferino) – in cui svela alcuni retroscena della politica inglese e dei protagonisti della Royal Family. Il primo incontro con la royal couple. 🔗 Leggi su Open.online