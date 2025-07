Nubifragio a Milano grosso albero si abbatte su un chiosco in piazza Baiamonti Il video

Un violento nubifragio ha scosso Milano, lasciando dietro sé scene di caos e distruzione. Un enorme albero si è abbattuto su un chiosco in piazza Baiamonti, catturato in un video che ne testimonia la forza devastante. I vigili del fuoco, impegnati in oltre cinquanta interventi, continuano a fronteggiare il maltempo, che ha messo a dura prova la città. La situazione rimane critica, ma Milano non si arrende e si prepara a superare questa emergenza.

Un albero di grandi dimensioni è caduto, durante il nubifragio che ha colpito Milano, in piazza Baiamonti finendo su un chiosco. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuoverlo. Nel complesso dall'inizio dell'andata di maltempo nel Milanese di oggi, i vigili del fuoco hanno effettuato fino ad ora circa cinquanta interventi e altri 37 sono da smaltire. Si tratta soprattutto di alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento. L'area più colpita è quella ad ovest del capoluogo sia a nord che a sud.

In questa notizia si parla di: nubifragio - milano - albero - chiosco

