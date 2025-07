F1 Frederic Vasseur | Una gara difficile ma ci sono aspetti positivi nel week end a Silverstone

Il Gran Premio di Silverstone si è rivelato una sfida ardua, ma anche un'occasione per trovare aspetti positivi nel weekend. Nonostante le difficoltà, la Ferrari ha mostrato segni di forza nelle prove libere e nelle qualifiche, lasciando intravedere il potenziale della vettura. La giornata di gara, complicata da condizioni meteorologiche imprevedibili, ha messo alla prova il team, ma ogni esperienza contribuisce a migliorare e a guardare avanti con ottimismo.

Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno anche quando non c’è Frederic Vasseur al termine del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone, la Rossa aveva convinto tutti nelle prove libere e le qualifiche in Q1 e Q2 avevano messo in mostra una Rossa competitiva. Da quell’ultimo tentativo nella Q3, quella “magia” si è persa e la gara di oggi, in condizioni meteorologiche molto complicate per l’arrivo della pioggia, ha evidenziato le problematiche di una vettura che ha fatto fatica. Il britannico Lewis Hamilton si è classificato quarto, mentre il monegasco Charles Leclerc è letteralmente affondato e ha concluso in 14ª posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it