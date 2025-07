Vela Marta Maggetti e Nicolò Renna subito protagonisti nella prima giornata dei Mondiali iQFoil

ha subito dimostrato di essere in grande forma, conquistando un posto di rilievo tra i favoriti. La sua grinta e determinazione hanno acceso l’entusiasmo degli spettatori, lasciando presagire una stagione ricca di emozioni e successi. Con un inizio così promettente, il team italiano si prepara a vivere momenti memorabili nella baia di Aarhus, tra sfide avvincenti e grandi ambizioni.

Italia subito protagonista nella baia di Aarhus in occasione della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, evento clou della stagione per la classe olimpica del windsurf. Day-1 molto intenso nelle acque danesi, con vento tra i 10 ed i 20 nodi che ha consentito il regolare svolgimento di quattro regate di flotta sia al femminile che al maschile. Ottima partenza per la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti, che si prende la leadership provvisoria della generale dopo quattro prove a quota 4 punti netti grazie a due primi ed un secondo posto, scartando come peggior risultato l'ottava piazza della Race 3 nella flotta blu.