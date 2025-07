Netanyahu vola da Trump | Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas | I fondamentalisti | Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele

In un clima di tensione crescente, Netanyahu vola da Trump con l’obiettivo di riportare a casa gli ostaggi e sconfiggere Hamas, mentre i bulldozzer israeliani spianano i campi profughi in Cisgiordania. I media denunciano l’uso degli stupri come arma di guerra da parte di Hamas, alimentando un conflitto che minaccia di coinvolgere l’intera regione. La pace sembra sempre più lontana in un fronte dove ogni azione rischia di accendere un fuoco inarrestabile.

In Cisgiordania i bulldozer israeliani spianano i campi profughi. Media: "Hamas utilizza gli stupri come arma di guerra".

