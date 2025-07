Milan i convocati di Allegri per il ritiro | l’indizio di mercato UFFICIALE

Il Milan si prepara ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo, iniziando il ritiro precampionato sotto la guida di Allegri. La rosa è quasi al completo, ma alcuni nomi non sono stati convocati, segno di possibili cessioni in vista del mercato. Con i primi test fisici già svolti, i rossoneri sono pronti a mettersi in cammino verso una stagione ricca di sfide e obiettivi importanti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui convocati e le novità di questa fase di preparazione.

Il Diavolo inizia la nuova annata con il ritiro precampionato, le scelte del tecnico livornese: ecco chi non ci sarà perché destinato alla cessione Dopo i primi test fisici anticipati al weekend, da domani, per il Milan, si fa sul serio. E’ la data del raduno rossonero, da cui poi prenderà via il ritiro per preparare la stagione 20252026. Inizio anticipato, rispetto ad altre big, per il Diavolo, necessario visto l’impegno nel terzo turno di Coppa Italia ad agosto, prima della partenza del campionato. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Diramata ufficialmente la lista dei convocati, da cui si hanno già indicazioni importanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, i convocati di Allegri per il ritiro: l’indizio di mercato UFFICIALE

In questa notizia si parla di: ritiro - milan - convocati - allegri

Milan, Chukwueze lascia il ritiro della Nigeria: ecco svelato il motivo - Samuel Chukwueze ha lasciato il ritiro della Nigeria per motivi legati a questioni personali, ma questo gesto potrebbe rivelarsi cruciale per il suo rendimento nel Milan.

Si è bloccata la trattativa tra il Napoli e il Milan per Yunus Musah Come riportato su X da Alfredo Pedullà , il club partenopeo ritiene che la cifra di 20-22 milioni più bonus sia più che sufficiente per Musah, ma il Milan invece pare stia chiedendo di più Il Na Vai su Facebook

I convocati per il raduno del Milan, le scelte di Allegri: perché non ci sono Theo Hernandez, Gimenez e Modric; Milan, i convocati di Allegri per il ritiro: non ci sono Theo Hernandez e Bennacer; Milan, Allegri ne convoca 28 per il ritiro: la lista completa.

I convocati per il raduno del Milan, le scelte di Allegri: perché non ci sono Theo Hernandez, Gimenez e Modric - Diramato l'elenco dei giocatori convocati per il raduno del Milan, spiccano le assenze di alcuni giocatori. Segnala msn.com

Milan, i convocati di Allegri per il ritiro: non ci sono Theo Hernandez e Bennacer - Il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per il ritiro: assenti Theo Hernandez e Bennacer. calciomercato.com scrive