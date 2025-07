Gyokeres Juve i bianconeri alzano definitivamente bandiera bianca | lo svedese ha trovato un accordo con l’Arsenal! Tutti i termini del nuovo contratto che taglia fuori dai giochi la Vecchia Signora

La Juventus, ormai, ha alzato bandiera bianca nella corsa a Viktor Gyokeres: l’attaccante svedese ha appena trovato un accordo con l’Arsenal, lasciando i bianconeri esclusi dalla trattativa. Mentre il mercato continua a muoversi frenetico, i tifosi si chiedono quali saranno le prossime strategie dei campioni d’Italia. La sfida ora è concentrarsi su altri profili che possano rafforzare la squadra e riportare l'entusiasmo in casa Juve.

Gyokeres Juve, i bianconeri sono fuori dalla corsa per acquistare l'attaccante svedese: accordo trovato tra il centravanti e l'Arsenal. La Juventus sta seguendo con attenzione il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi, ma uno dei nomi che sembrava destinato a far parte della rosa bianconera, Viktor Gyokeres, sembra ora fuori dai radar. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il centravanti svedese ha trovato un accordo con l' Arsenal sui termini personali per un contratto che lo legherà al club inglese fino al 2030. Questa svolta sembra chiudere definitivamente ogni possibilità di vedere Gyokeres con la maglia della Juve.