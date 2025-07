Meteo allerta supercelle su mezza Italia | Sistemi temporaleschi alti fino a 12 km Maltempo a Milano donna uccisa da un albero

Prepariamoci a un’ondata di maltempo senza precedenti: supercelle e sistemi temporaleschi si abbatteranno su mezza Italia, con altezze fino a 12 km. La perturbazione, proveniente dal Nord Europa, porterà violenti nubifragi e venti impetuosi, mentre Milano piange una vittima, una donna colpita da un albero. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni, perché il cielo torna a minacciare la nostra tranquillità.

