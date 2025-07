Nunzia De Girolamo raddoppia su Rai 1

Nunzia De Girolamo si prepara a conquistare ancora di più il pubblico di Rai 1, con una presenza raddoppiata e progetti ambiziosi. Dopo aver lasciato la seconda serata per il sabato pomeriggio con "Ciao Maschio", la conduttrice sta per ricevere una nuova opportunità: una trasmissione di interviste one-to-one, un formato che le calza a pennello. Nonostante l’entusiasmo, resta da vedere come questa doppia veste influenzerà il suo successo televisivo.

Rai punta il doppio su Nunzia De Girolamo. Nella prossima stagione TV, la conduttrice non sarà solo alla guida di Ciao Maschio che, da settembre, lascia la seconda serata di Rai 1 per il sabato pomeriggio. Davide Maggio può infatti anticipare che l’azienda intende affidare all’ex Ministra delle Politiche Agricole una nuova trasmissione di interviste one-to-one. Un genere congeniale alla De Girolamo che quindi si appresta al raddoppio. Nonostante il passaggio di Ciao Maschio al pomeriggio, la conduttrice non lascerà per molto tempo la seconda serata di Rai 1. Il nuovo programma, infatti, dovrebbe andare in onda da gennaio proprio nei sabato notte che Nunzia ha presidiato nelle ultime stagioni con il suo format dedicato al genere maschile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Nunzia De Girolamo raddoppia su Rai 1

In questa notizia si parla di: girolamo - nunzia - raddoppia - genere

Cambio a Rai Uno, Nunzia De Girolamo al posto della famosa conduttrice della domenica - La domenica pomeriggio su Rai 1 si appresta a subire una significativa trasformazione. Secondo quanto riportato da Dagospia,

Nunzia De Girolamo raddoppia su Rai 1.

Nunzia De Girolamo aggredita a Roma/ "Sarebbe potuta finire male, calci violenti..." - IlSussidiario.net - Nunzia De Girolamo si è presentata in caserma a Roma per denunciare di essere stata vittima di un’aggressione che sarebbe avvenuta poche ore fa a seguito di un banale incidente stradale. Scrive ilsussidiario.net

Nunzia De Girolamo aggredita dopo un'incidente nel traffico di Roma: «La mia auto presa a calci, i passanti mi hanno difesa» - Il Messaggero - Nunzia De Girolamo aggredita dopo un'incidente nel traffico di Roma: «La mia auto presa a calci, i passanti mi hanno difesa» "Un piccolo graffio si è trasformato in un casino assurdo" ... Come scrive ilmessaggero.it