Motociclista ferito dopo una caduta durante la gara di enduro

L’adrenalina e il coraggio si sono scontrati con un imprevisto durante una appassionante gara di enduro a Felina, Reggio Emilia. Un motociclista reggiano del 1989 ha subito una caduta che ha richiesto l’intervento immediato del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna. La sua pronta assistenza ha garantito le cure necessarie, dimostrando ancora una volta come il valore e la teamwork siano fondamentali in situazioni di emergenza. La sua prognosi rimane riservata, ma l'intervento tempestivo ha fatto la differenza.

Reggio Emilia, 06 luglio 2025 – Soccorsi attivati oggi in tarda mattinata durante una gara di enduro a Felina, nel comune di Castelnovo Monti (Reggio Emilia), dove un motociclista è rimasto ferito in seguito a una caduta lungo il tracciato. L’uomo, un biker reggiano classe 1989, ha riportato un trauma alla spalla, rendendo necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna. L’allarme è scattato subito dopo la caduta: una squadra del Saer della stazione Monte Cusna, con a bordo un medico specializzato, ha raggiunto tempestivamente il luogo dell’incidente, situato in una zona impervia del percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Motociclista ferito dopo una caduta durante la gara di enduro

