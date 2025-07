Viviano punge la Juve | Noi tifosi della Fiorentina l’amiamo anche se vince voi solo se vince La roba che dice Boniperti…

Emiliano Viviano, ex portiere e tifoso appassionato della Fiorentina, non ha dubbi: il cuore dei viola batte forte indipendentemente dai risultati. In una recente intervista, ha lanciato una frecciata ai tifosi juventini, sottolineando come il vero amore per la maglia non dipenda dal vincere o perdere. La passione genuina dei tifosi viola si distingue ancora una volta, e Viviano ci ricorda che il tifo autentico supera ogni rivalità.

L'ex portiere e grande tifoso della Fiorentina, Emiliano Viviano, ai microfoni di "TVPlay" parlando di tifo, ha lanciato una dura frecciata ai tifosi juventini, da tanti anni non visti bene da quelli gigliati. Di seguito vi riportiamo le sue parole a riguardo: "La grande differenza tra noi tifosi della Fiorentina e voi della Juve, è

