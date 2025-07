Angeloro UGL | Ennesima aggressione su operatori del pronto soccorso Il presidio di Pubblica Sicurezza deve essere aperto 24 ore su 24

La cronaca di episodi di violenza ai danni del personale sanitario si moltiplica, mettendo a rischio la serenità e la sicurezza di chi lavora nel pronto soccorso. L’ultimo caso riguarda un giovane egiziano che, in preda a un raptus, ha aggredito medici e infermieri all’ospedale di Macerata. È giunto il momento di intervenire: il presidio di pubblica sicurezza deve essere aperto 24 ore su 24 per proteggere chi salva vite ogni giorno.

"Dopo aver infastidito gli avventori di un bar, accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, un cittadino egiziano di ventitré anni ha dato in escandescenze aggredendo violentemente un medico e una infermiera” riferisce in una nota Fabio Angeloro segretario provinciale UGL Salute Macerata. Che aggiunge: “Si tratta dell'ennesimo episodio ai danni del personale sanitario costantemente a rischio nel complicato compito di garantire l'assistenza ai cittadini. Chi è impegnato in un lavoro al servizio della comunità non può rischiare di essere coinvolto in episodi di violenza. L'inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi compie atti così deprecabili è certamente uno strumento deterrente per provare a porre un freno alle aggressioni, ma non sufficiente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Angeloro (UGL): "Ennesima aggressione su operatori del pronto soccorso. Il presidio di Pubblica Sicurezza deve essere aperto 24 ore su 24"

