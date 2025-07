Giacomo Salvini a Paper Fest | Maggioranza? Sta insieme con la colla è divisa su tutto

Giacomo Salvini, a Paper Fest, ha messo in luce la fragilità della maggioranza politica italiana, evidenziando come, al di là dei proclami, siano solo uniti dalla "colla" del potere. Quando si torna alle questioni interne, le divergenze emergono prepotenti, come nel caso di Tajani e Forza Italia. La domanda sorge spontanea: quanto durerà questa alleanza precaria? È il momento di riflettere sulla stabilità del nostro sistema politico.

“Appena i riflettori sulla politica estera si spengono e si torna a parlare di politica interna, si vede che la maggioranza sta insieme solo con la colla e per il potere. Basta prendere il caso di Tajani e Forza Italia. Un partito di maggioranza si permette di fare una proposta sulla cittadinanza, e subito arrivano arrivano gli alleati a prendere le distanze. Al netto dei temi di unità nazionale, è una maggioranza divisa su tutto “. Lo ha spiegato il giornalista del Fatto Quotidiano, Giacomo Salvini, a margine della presentazione del libro Fratelli di chat alla rassegna Paper Fest, l’evento che porta i libri e gli autori di Paper First in piazza a Carrara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giacomo Salvini a Paper Fest: “Maggioranza? Sta insieme con la colla, è divisa su tutto”

