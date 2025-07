Wimbledon Vavassori Errani fuori agli ottavi | vincono Withrow Khromacheva in tre set

L’avventura di Andrea Vavassori e Sara Errani a Wimbledon si conclude agli ottavi, dopo una sfida emozionante contro Withrow e Khromacheva. Nonostante un inizio promettente, il duo italiano ha ceduto alla rimonta avversaria, lasciando il torneo con il sorriso di chi ha dato il massimo. Un’uscita amara, ma ricca di speranze per il futuro, che dimostra come nel tennis ogni partita sia una lezione di resilienza e passione.

ErraniVavassori sono stati eliminati dal doppio misto di Wimbledon, subendo una rimonta dalla coppia russo-americana Termina qui l’esperienza di Andrea Vavassori e Sara Errani a Wimbledon nel doppio misto. Il duo italiano si arrende contro WithrowKhromacheva al terzo set col punteggio di 3-6 7-6(6) 6-2, facendosi rimontare dalla coppia russo-americana in un match durato 1 ora e 51 minuti. VavassoriErrani nel primo turno non hanno avuto problemi a superare nel primo turno le wildcard CashWatson con il risultato di 6-3 6-0, ma agli ottavi di finale la strada è stata più in salita. Un peccato per la coppia azzurra che era reduce dalla vittoria del Roland Garros. 🔗 Leggi su Sportface.it