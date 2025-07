Chieti ragazzina di 14 anni pestata da un branco di coetanee il video postato sui social

Una giovane di 14 anni vittima di un brutale episodio di bullismo a Chieti, immortalato in un video diffuso sui social, ha suscitato forte indignazione. Il padre, sconvolto, chiede giustizia e invita chi era alla villa sabato a mettersi in contatto. È fondamentale che si faccia chiarezza su quanto accaduto: la violenza sulle ragazze non può essere tollerata e richiede una risposta decisa da parte delle autorità e della comunità .

Il padre: “Si sentivano risate in sottofondo. Denuncerò tutti i responsabili, chiedo a chi era alla villa sabato pomeriggio di contattarmi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it Š Repubblica.it - Chieti, ragazzina di 14 anni pestata da un branco di coetanee, il video postato sui social

