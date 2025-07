Gaetano Manfredi le parole per il Pride di Napoli scatenano la bufera | Tollerare la diversità

La dichiarazione di Gaetano Manfredi al Pride di Napoli ha scatenato un vero putiferio, suscitando polemiche e reazioni contrastanti. In un momento in cui il messaggio di inclusione e rispetto dovrebbe essere chiaro, alcune parole del sindaco hanno sollevato più di una critica. Ma cosa si nasconde dietro queste frasi mal interpretate? Scopriamolo insieme, perché le parole giuste sono fondamentali per costruire un vero spirito di tolleranza e unità nella nostra comunità .

Gaetano Manfredi ne combina una delle sue. In occasione del Pride di Napoli, il sindaco sostenuto da Pd e M5s incappa in uno strafalcione. Il motivo? Alcune parole utilizzate, frasi uscite malissimo. Nel presentare la manifestazione al Comune, il primo cittadino ha parlato di "tolleranza come grande valore di comunitĂ ". E spiegato che "in un mondo dove ci sono tanti conflitti, dobbiamo mettere al centro la tolleranza e l’accettazione della diversitĂ ". Proprio sul termine "tollerare", le critiche non sono mancate. Ad aprire le danze l'ex sindaco Luigi De Magistris: "Manfredi nel parlare del Pride di Napoli ha detto che bisogna essere tolleranti e sapere accettare la diversitĂ . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gaetano Manfredi, le parole per il Pride di Napoli scatenano la bufera: "Tollerare la diversitĂ "

