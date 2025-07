Meteo allerta supercelle su mezza Italia Maltempo a Milano donna uccisa da un albero | arrivano grandine e venti fino a 100 km h

Preparatevi a un'ondata di meteorologia estrema: le supercelle stanno scuotendo mezza Italia, con maltempo forte, grandine e venti fino a 100 km/h. Milano e altre regioni del nord sono sotto allerta, mentre il clima si fa più instabile che mai. È il momento di seguire con attenzione gli aggiornamenti e mettere in sicurezza ciò che conta di più, perché questa perturbazione potrebbe avere conseguenze serie e impreviste.

Meteo, in arrivo sull'Italia - in particolare sulle regione settentrionali - un fronte di grande instabilità in discesa dal Nord Europa che destabilizzerà l'atmosfera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it