Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano insieme a Wimbledon Il romano ci scherza su | Stavo a morì…

L’atmosfera a Wimbledon si infiamma con un allenamento tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, due giovani promesse del tennis italiano. Tra risate e scherzi, i due condividono momenti di pura concentrazione in vista degli ottavi di finale, dove li attende un'impegnativa sfida contro avversari di livello mondiale. La determinazione e lo spirito di squadra sono la chiave per affrontare questa importante tappa: in campo, la passione prende il sopravvento.

Ha destato non poca attenzione da parte dei media presenti a Londra l’allenamento odierno tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, che domani saranno in campo per affrontare gli ottavi di finale a Wimbledon, oltre all’altro azzurro Lorenzo Sonego. Non si vuol lasciare nulla al caso e la preparazione è la base per costruire. È questa la mentalità di Sinner e Cobolli lo segue in scia per applicazione. All’inizio sorrisi e abbracci e poi in campo a tirare con una certa intensità. Scambi sostenuti per testarsi in vista di quel che sarà e comprendere se e quanto il feeling con l’erba possa aumentare. Entrambi vorranno alzare il proprio livello domani, opposti al bulgaro Grigor Dimitrov (Sinner) e al croato Marin Cilic (Cobolli). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner e Flavio Cobolli si allenano insieme a Wimbledon. Il romano ci scherza su: “Stavo a morì…”

