Piastri sbaglia Norris ne approfitta Ma a Silverstone il vero Mvp è Hulkenberg | primo podio dopo 15 stagioni in F1

Il Gran Premio di Silverstone ci ha regalato emozioni autentiche e sorprese inattese, con Norris che approfitta di un errore di Piastri per salire sul gradino più alto del podio. Sul podio per la prima volta in carriera, Hulkenberg sorprende tutti, mentre Hamilton conferma la sua grande esperienza. Per Charles Leclerc, la strategia della slick non si è rivelata vincente, lasciando spazio a nuove sfide e speranze. Un weekend ricco di colpi di scena che promette ancora battaglie hot in pista...

Lando Norris vince il GP di Silverstone, approfittando dell’errore di Oscar Piastri, 2° (10 secondi di penalità per infrazione in regime di Safety Car), e accorcia in classifica Piloti sul rivale (234 l’australiano, 226 il britannico). Sul podio per la prima volta in carriera la Sauber di Nico Hulkenberg (scattava 19°), poi la Ferrari di Lewis Hamilton (4°). Per Charles Leclerc la scelta strategica della slick a inizio gara non ha premiato, poi una lunga gara nei bassifondi (14°) e due lunghi. Hanno chiuso la top-10: Max Verstappen (5°, finito in testacoda mentre era 2°), Pierre Gasly (6°), Lance Stroll (7°), Alexander Albon (8°), Fernando Alonso (9°) e George Russell (10°). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piastri sbaglia, Norris ne approfitta. Ma a Silverstone il vero Mvp è Hulkenberg: primo podio dopo 15 stagioni in F1

