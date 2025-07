maltempo al nord nubifragi e grandine nel milanese morta una donna travolta da un albero

L’Italia si trova divisa tra due estremi: da un lato il caldo rovente e l’afa record, dall’altro i nubifragi e le grandinate che colpiscono il Nord, causando danni e tragedie. La perturbazione atlantica prosegue con intensità crescente, portando disagi e pioggia torrenziale in Lombardia e altre regioni. La situazione è critica, ma come affrontiamo questa sfida meteorologica? È fondamentale restare informati e preparati.

L’Italia è divisa in due, tra la morsa del caldo e dell’afa - sono ancora 15 le città da bollino rosso - e i primi nubifragi al Nord. La perturbazione atlantica ha già causato danni e disagi, soprattutto in Lombardia, dove si registra anche una vittima per la caduta di un albero. L'allerta temporali sta proseguendo oggi: arancione a Milano, gialla in Trentino e in Friuli. In Veneto sale da gialla ad arancione per temporali su tutto il territorio regionale con l'eccezione dell'Alto Piave fino alle 9 di lunedì. Ed è allarme anche al Centro-Sud, ma per le ondate di calore ( LE PREVISIONI ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it