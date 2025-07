F1 Lewis Hamilton | La macchina fa fatica in curva sbanda sempre ed è difficile da inserire

Lewis Hamilton aveva sperato in una domenica più tranquilla tra le mura di casa, ma il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si è rivelato un vero spettacolo di emozioni. La sua monoposto ha faticato in curva, sbattendo e risultando difficile da inserire, complicando il suo cammino verso il podio. Nonostante tutto, il pilota inglese ha lottato fino all'ultimo, chiudendo in quarta posizione in una gara ricca di sorprese e colpi di scena.

Lewis Hamilton confidava in una domenica ben differente a casa sua. Il pilota inglese, infatti, manca il podio e chiude in quarta posizione al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone la pioggia caduta prima e durante la gara ha regalato una gara davvero "pazza" nella quale è successo di tutto tra Virtual Safety Car, Safety Car, incidenti, penalità e sorpassi. La vittoria è andata al padrone di casa Lando Norris che ha preceduto il suo compagno di scuderia Oscar Piastri per 6.8 secondi mentre centra la terza posizione un clamoroso Nico Hulkenberg a 34.

