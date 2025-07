LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Del Signore e Burato ai piedi del podio attesa per Giannelli e le 4×100 miste

Segui in diretta gli Europei Juniores di nuoto 2025: emozioni, record e sorprese dal podio ai piedi. Mentre la gara si infiamma, scopri come le nazioni si sfidano per conquistare l’oro e quali atleti italiani si distinguono, tra alti e bassi. Non perdere gli aggiornamenti live e resta sintonizzato per vivere ogni momento di questa competizione all’insegna dell’adrenalina! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50: Oro per la Lituania con Plytnykaite con il tempo di 1’07?21, argento per la tedesca Ludwig con 1’08?10, bronzo per la britannica Taylor con 1’08?47 18.49: Ancora un quarto posto per l’Italia ma qui nessuna sorpresa. Le tre più forti sono sul podio, nessuna distrazione per loro e Irene Burato si è dovuta accontentare del quarto posto con 1’09?04, tempo sull’ordine di quello fatto segnare in semifinale 18.48: Ai 50 Plytnykaite, Taylor, Ludwig, Burato 18.44: Al via tra poco la finale dei 100 rana donne. C’è Irene Burato che può aspirare a qualcosa di importante anche se la concorrenza è qualificatissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: Del Signore e Burato ai piedi del podio, attesa per Giannelli e le 4×100 miste

In questa notizia si parla di: diretta - burato - podio - nuoto

Criteria Nazionali Giovanili BPER 2025 – Analisi E Risultati Live Day 1 Pomeriggio; Criteria 2025: Analisi E Risultati Live Day 3 Mattina-Settore Femminile; Criteria 2023 – Day 3 Mattino Risultati Live e Recap.

DIRETTA nuoto Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: Pan Zhan vince con il record del mondo (31 luglio) - IlSussidiario.net - Abbiamo citato subito quello che sarà il culmine per noi della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, perché sono molto concrete le speranze di podio per Simona Quadarella nella gara che avrà ... Scrive ilsussidiario.net

Diretta Mondiali Nuoto 2022/ Martinenghi argento, Settebello esordio con vittoria - IlSussidiario.net - Nei 50 rana Nicolò Martinenghi si è portato a casa la medaglia d’argento con 26"48, dietro per ... Segnala ilsussidiario.net