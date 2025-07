Formula 1 GP Silverstone 2025 | vittoria per Lando Norris doppietta McLaren e primo podio in carriera per Hulkenberg

Un Gran Premio di Silverstone 2025 ricco di emozioni e sorprese, con una battaglia infuocata tra i protagonisti della Formula 1. La vittoria di Lando Norris, che conquista la sua ottava affermazione in carriera, si accompagna a una spettacolare doppietta della McLaren e al primo podio di Nico Hulkenberg, al suo 239° GP. Un weekend indimenticabile che ha scritto un nuovo capitolo nel campionato mondiale.

Un Gran Premio di Silverstone emozionante e ricco di colpi di scena quello andato in scena oggi, valido per il Campionato Mondiale di Formula 1 2025. A trionfare è stato Lando Norris, che conquista così l’ ottava vittoria in carriera in F1 e si rilancia nella corsa al titolo, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Oscar Piastri e un sorprendente Nico Hulkenberg su Sauber, al primo podio della carriera nel suo 239° GP. Doppietta McLaren, Piastri penalizzato: Norris ne approfitta. Il pilota britannico della McLaren, spinto dal pubblico di casa, ha approfittato di una penalità di 10 secondi inflitta a Piastri per un’irregolarità dietro la safety car, portando a casa una vittoria fondamentale nella lotta per il campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com