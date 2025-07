Atletica a Grosseto sorpresa Ghedina e Sioli tricolore | RIVIVI LE EMOZIONI

Vivi l’emozione delle ultime giornate di atletica a Grosseto, dove il talento e la sorpresa sono stati protagonisti assoluti. Vittorio Ghedina, cugino di Kristian Ghedina, ha stupito tutti con un incredibile 49.77 nei 400 ostacoli, mentre Sioli ha conquistato il titolo tricolore, regalando momenti indimenticabili ai tifosi. Rivivi tutte le emozioni di questa spettacolare giornata su Sportface Tv.

Ultima giornata a Grosseto del Campionato Italiano Juniores e Promesse su pista di Atletica: rivivi tutte le emozioni su Sportface Tv. Ultima giornata e ultimi verdetti a Grosseto per i Campionati Italiani Juniores e Promesse. La sorpresa del giorno è il 49.77 di Vittorio Ghedina nei 400 ostacoli, cugino di primo grado del campione dello sci Kristian Ghedina: prima d’ora si era dedicato soprattutto ai 110 ostacoli e oggi scende sotto i cinquanta secondi, con un progresso di 72 centesimi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: atletica - grosseto - sorpresa - ghedina

Weekend da podio per l’Alga Atletica Arezzo: Gavagni argento a Grosseto, Misuri in gara al Brixia Meeting - Un weekend da incorniciare per l'Alga Atletica Arezzo, che si è distinta in diverse competizioni tra eventi regionali e internazionali.

Grosseto: spunta Ghedina, Sioli tricolore; Italiani U20-U23, 400hs: Ghedina sotto i 50, Capasso sotto i 60 - sorpresa Agu, Seramondi dominatrice; Atletica Sioli vince facile ai Campionati Italiani juniores e promesse Squillo di Ghedina cugino di Kristian.

Atletica: conclusa la rassegna tricolore di Grosseto fra record e spettacolo - Il record italiano della Bracco Atletica nella staffetta 4x400m Under 20 chiude il lungo e caldo weekend dei Campionati Italiani Juniores e ... msn.com scrive

Grosseto: spunta Ghedina, Sioli tricolore - È in corso la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto: in palio altri 26 titoli. Come scrive fidal.it