F1 Gp Gran Bretagna 2025 | Norris trionfa a Silverstone Hamilton quarto

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 entra nella storia della Formula 1 con una spettacolare doppietta McLaren e un colpo di scena inaspettato. Tra pioggia torrenziale e safety car scatenate, Lando Norris trionfa a Silverstone, regalando emozioni ai tifosi e consolidando la sua leadership. Mentre Hamilton si ferma al quarto posto, la gara riserva tante sorprese: scopriamo insieme i dettagli di questa corsa mozzafiato.

Doppietta McLaren nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Lando Norris ha vinto davanti a Oscar Piastri, penalizzato di dieci secondi dai commissari per una manovra irregolare in regime di safety car, quando era in testa. In una gara pazza, caratterizzata dalla pioggia e da continui ingressi in pista della safety car – con ben cinque ritiri – si piazza a sorpresa al terzo posto la Sauber di Nico Hulkenberg, al primo podio in carriera in Formula 1. Quarto posto per Lewis Hamilton, gara da dimenticare invece per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, finito al penultimo posto, 14°. Il monegasco ha deciso di partire dalla pit-lane montando le gomme da asciutto ed è stato costretto a inseguire per tutta la corsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, Gp Gran Bretagna 2025: Norris trionfa a Silverstone, Hamilton quarto

Le FP1 del GP Gran Bretagna vedono sorprendentemente Lewis Hamilton al comando, seguito da Norris e Piastri, quarto Leclerc. La Ferrari si è mostrata molto competitiva, potrebbe stupire? Nel frattempo, le difficoltà per Verstappen aumentano Link dell'arti Vai su Facebook

