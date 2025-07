Leo Ortiz non tramonta Roma al lavoro | Massara sfida la Juventus

Mentre Leo Ortiz non tramonta Roma e Massara sfida la Juventus, la squadra giallorossa si prepara a un’estate di grandi sfide e ambizioni. La prima settimana di luglio si avvia alla chiusura, ma il mercato si infiamma: obiettivo costruire una rosa competitiva sia in Serie A che in Europa League, con Gasperini che traccia la rotta e Massara alle prese con le strategie difensive. La sessione estiva promette emozioni e sorprese.

La prima settimana di luglio sta per concludersi e la Roma continua a lavorare sul calciomercato. Già, perché i giallorossi vogliono costruire una rosa in grado di competere tra Serie A ed Europa League. Gian Piero Gasperini ha tracciato la strada da seguire sotto ogni punto di vista ed ha avanzato le sue richieste al club. Il direttore sportivo Frederic Massara starebbe sedendo a più tavoli, con il focus che andrebbe al reparto difensivo. Servirebbe, infatti, migliorare il pacchetto arretrato, con un elemento pronto per dare il cambio ai titolari. Uno degli elementi sul taccuino del dirigente italiano arriverebbe dal Sudamerica.

