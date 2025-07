Esplosione Roma in settimana i primi nomi degli indagati | rientra l’allarme diossina| VIDEO

L'esplosione a Roma ha scosso la città, ma ora emergono nuovi dettagli: entro questa settimana si conosceranno i primi nomi degli indagati, mentre l’allarme diossina sembra finalmente rientrato. La certificazione di oggi conferma che le sostanze inquinanti sono sotto controllo, grazie anche all’installazione di un campionatore che monitora aria e rischi. La situazione si sta chiarendo, ma quali saranno le implicazioni di queste indagini?

Oggi è stato certificato che l'allarme diossina è rientrato. Il personale dell'Agenzia ha installato un campionatore, strumento necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine