LIVE Alcaraz-Rublev Wimbledon 2025 in DIRETTA | in campo tra pochi minuti

Tra pochi minuti scatta uno dei match più attesi di Wimbledon 2025: live Alcaraz-Rublev! Segui in diretta l'azione di uno dei duelli più emozionanti del torneo, dove il talento spagnolo e il potente russo si sfideranno sul campo. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un punto di questa sfida memorabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:49 Primo incrocio con un giocatore all’interno delle teste di serie a Wimbledon quest’anno per il campione in carica, che ha dovuto lottare per venire fuori dal match contro Fognini e che ha lasciato per strada anche un set contro Struff. L’iberico è noto entrare nel torneo concedendo parziali comunque. 18:44 Chiude in due set la bielorussa e accede in quarti: strada libera quindi per Alcaraz e Rublev! 17:46 Sabalenka-Mertens 6-4. Poi Alcaraz-Rublev! 16:50 Pavlyuchenkova in quarti ai danni della beniamina di casa Karta. Ora Sabalenka-Mertens poi Alcaraz!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale di Wimbledon 2025 tra Carlos ALCARAZ e Andrey RUBLEV, ci si gioca il quarto Slot dei quarti di finale del terzo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: in campo tra pochi minuti

