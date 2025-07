TexasTrump | Dichiarazione di disastro

Il presidente Trump ha dichiarato lo stato di grave disastro per Kerr County, Texas, mobilitando risorse essenziali per i soccorritori. Di fronte a questa tragedia senza precedenti che ha già mietuto almeno 68 vittime, le famiglie colpite stanno affrontando un dolore inimmaginabile. In questi momenti difficili, è fondamentale l’unione e il supporto di tutta la nazione per superare insieme questa calamità .

19.01 "Ho firmato la Dichiarazione di grave disastro per la Contea di Kerr, in Texas, per garantire che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno". Lo annuncia il presidente Usa, Trump, sul suo social Truth, in merito all'alluvione che ha causato la morte di almeno 68 persone secondo l'ultimo bilancio. Le famiglie colpite stanno affrontando una "tragedia inimmaginabile, con molte vite perse e molti ancora dispersi", sottolinea Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - texas - dichiarazione - disastro

Boeing donato a Trump è già in Texas, anni e centinaia di milioni per trasformarlo in Air Force One - Un Boeing 747-8 di lusso, donato a Donald Trump dal Qatar, è attualmente in fase di trasformazione in Air Force One in Texas.

#StatiUniti Almeno 21 bambini tra le 59 vittime accertate dell'#alluvione in #Texas. Lo riferiscono le autorità . #Trump, su Truth, fa sapere che ha firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, affinché i soccorritori abbiano le risorse di cui hann Vai su X

Trump firma la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, in Texas, colpita dall'alluvione. Il presidente Usa: "Per assicurare che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse necessarie" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordame Vai su Facebook

Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas; Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas; Alluvione in Texas: 51 morti e 20 dispersi. «Nessun sistema di allerta». Trump: ho firmato dichiarazione di disastro.

Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas - "Ho appena firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, in Texas, per assicurare che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno". Segnala ansa.it

Texas, donna salvata ore dopo l’alluvione: trascinata via da un campeggio, si era aggrappata a un albero - Trump ha firmato la dichiarazione di "grave disastro" per il Texas, dove si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione ... Si legge su fanpage.it