F1 a Silverstone vince Norris Hamilton 4° Leclerc sprofonda

Il Gran Premio di Silverstone si è trasformato in un vero e proprio spettacolo di emozioni, tra sorprese, rimonte e colpi di scena climatici. Norris trionfa sotto un cielo tempestoso, Hamilton lotta tra le prime posizioni, mentre Leclerc vive una giornata da dimenticare a muro. Con Piastri sorprendente e Hulkenberg sul podio per la prima volta, questa corsa resterà impressa come uno dei capitoli più avvincenti della stagione.

In Gran Bretagna il meteo sconvolge i piani e succede di tutto. Piastri 2° dopo la penalizzazione, primo podio per Hulkenberg. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1, a Silverstone vince Norris, Hamilton 4°. Leclerc sprofonda: «A muro a ogni curva»

